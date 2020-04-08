Глава МИД Британии уверен, что Джонсон вернется к работе в короткие сроки

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб высказал уверенность, что премьер-министр Борис Джонсон, который находится в отделении интенсивной терапии с коронавирусной инфекцией, победит болезнь и вернется к работе в короткие сроки. Об этом он заявил во вторник на ежедневном брифинге на Даунинг-стрит, который транслировали в прямом эфире ведущие британские телеканалы.



"Я уверен, что он справится, потому что, если я и знаю что-то об этом премьер-министре, так это то, что он - боец. Он вернется к руководству и поведет нас в эти кризисные времена в короткие сроки", - сказал Рааб, который временно возглавляет правительство в отсутствии Джонсона.



Глава Форин оффиса не привел никаких новых деталей по поводу состояния премьер-министра, повторив, что тот находится в стабильном состоянии, сохраняет бодрое расположение духа, получает стандартное лечение с применением кислорода и дышит самостоятельно. Он добавил, что Джонсону не потребовалась ни механическая вентиляция легких, ни неинвазивная респираторная поддержка.



Коронавирусную инфекцию обнаружили у главы британского правительства 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был госпитализирован для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней. В понедельник вечером премьер был переведен в отделение интенсивной терапии, так как его состояние ухудшилось.



Пожелания наискорейшего выздоровления Джонсону высказали бывшие британские премьеры, а также многие мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин.



По данным, опубликованным британским Минздравом 7 апреля, у 55,2 тыс. человек в Соединенном Королевстве подтверждено заражение коронавирусом. Число летальных исходов достигло 6 159, увеличившись за сутки на 786 человек, что стало новым национальным ежедневным антирекордом.



Тем временем научный советник британского правительства Патрик Валланс, который принимал участие в брифинге вместе с Раабом, обратил внимание, что резкого увеличения числа госпитализации инфицированных коронавирусом не наблюдается. "Резкого роста не произошло. Возможно, мы видим начало изменения [тенденции], которое приведет к стабилизации числа [госпитализированных]", - сказал он. Валланс добавил, что число летальных исходов должно начать снижаться в стране через 2-3 недели.



