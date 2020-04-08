Генсек ООН в ответ на критику Трампа назвал усилия ВОЗ колоссальными

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выполняет огромную работу по помощи всем странам в борьбе с пандемией. Об этом заявил во вторник в ходе видеоконференции официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать критику организации со стороны президента США Дональда Трампа.



Ранее Трамп подверг резкой критике работу ВОЗ в условиях пандемии коронавируса, в частности обвинил организацию в сосредоточенности на интересах Китая.



"Для генерального секретаря ООН ясно, что ВОЗ под руководством Тедроса Аданома Гебрейесуса проделала колоссальную работу по [борьбе с] COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), по оказанию помощи странам, посылая им миллионы единиц медицинских средств, проводя обучение специалистов, разрабатывая руководства по действиям с ситуации с вирусом", - сказал он.



Дюжаррик также обратил внимание, что "не такое большое освещение" получают успехи ВОЗ по борьбе с эпидемией Эболы в Африке.



По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,4 млн человек, зафиксировано около 80 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 343 случая заражения, выздоровели 406 человек, умерли 47. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.



