Шмыгаль опубликовал новые предложения по изменению бюджета-2020

Инфографику с показателями обновленного из-за кризиса бюджета на 2020 год опубликовал в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль. "Это первоочередные шаги правительства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии.

Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения", - написал глава правительства.



Согласно инфографике, проект изменений в госбюджет предусматривает увеличение расходов на пенсионное обеспечение со 172,6 млрн до 192,3 млрд грн. Сокращены будут расходы на ремонт и строительство дорог - с 71,9 млрд грн до 70,8 млрд. Также уменьшатся траты на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с 18,1 млрд до 17,2 млрд грн.



Анонсированный ранее фонд борьбы с Covid-19 должен составить 97,1 млрд грн. Расходы на Министерство обороны останутся на прежнем уровне - 125 млрд грн.







