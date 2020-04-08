МИД РФ: космическое пространство, включая Луну, не подлежит национальному присвоению

Присвоение пространства космоса, включая Луну и небесные тела, тем или иным государством противоречит существующим нормам международного права. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД России, касающемся распоряжения президента США Дональда Трампа о привлечении международной поддержки для добычи и использования космических ресурсов.



"Подчеркиваем, что непреложной основой такого обсуждения считаем общепризнанные принципы и нормы международного космического права, кодифицированные, в частности, в Договоре по космосу от 27 января 1967 года, в том числе принцип, в соответствии с которым космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежат национальному присвоению каким бы то ни было образом", - отметили в дипведомстве.



Намерение США закрепить за собой первенство в вопросе освоения космического пространства вызвало непонимание в МИД России.



"Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу. Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях", - говорится в комментарии российского ведомства.

