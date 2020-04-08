"Несчастный случай" выпустил песню "Мир во время чумы"

Группа "Несчастный случай" опубликовала видео на новую песню "Мир во время чумы" на официальном канале в YouTube, песня и видео были записаны по всем правилам нерабочего месяца - из дома при помощи смартфона, наушника и метронома, сообщила пресс-служба группы.



"Идея песни пришла сама собой в процессе написания. Поначалу думал, что буду сочинять какую-то весёлую песенку про коронавирус, но потом стали приходить сведения из Италии, Франции, Америки и как-то писать смешное совсем перехотелось. В результате получилась очень даже серьезная вещь", - приводит пресс-служба слова фронтмена группы Алексея Кортнева.



"Мы столько страдали, что нация разобщена. Теперь оказалось, что этим спасется она. Не выходите из комнаты, свобода страшнее тюрьмы. Таким парадоксом стал мир во время чумы", - поется в песне.



Группа начала выпускать видео в формате "домашних концертов" без монтажа, одним дублем практически с самого начала нерабочего месяца. Стартовали со старых песен коллектива – "Аркадий", "Мальчик Андрюшка", "Овощи". В дальнейшем группа планирует записать несколько дуэтов – с Кристиной Бабушкиной, Максом Леонидовым и Валдисом Пельшем.





