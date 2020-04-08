Хирургические и хлопковые маски не спасают от коронавируса

Как отмечает Eurek Alert, если такие маски надевал инфицированный и кашлял, это не предотвращало диссеминацию вирусных частиц в окружающую среду. Об этом предупреждают корейские ученые, которые провели эксперименты в двух больницах Сеула.



Итак, сотрудники Медицинского центра Асан и Медицинского колледжа Университета Ульсан попросили четырех пациентов с коронавирусом покашлять пять раз на чашку Петри, надевая маски в следующей последовательности: без маски, хирургическая маска, хлопковая маска и снова без маски.



Поверхности маски протирали асептическими тампонами Dacron в следующей последовательности: наружная поверхность хирургической маски, внутренняя поверхность хирургической маски, наружная поверхность хлопковой маски и внутренняя поверхность хлопковой маски.



Оказалось, вирус присутствовал на всех поверхностях вне зависимости от типа маски. Плюс, когда пациенты с вирусом кашляли (в маске любого типа), частицы с вирусом попадали в окружающую среду (оказывались в чашке Петри) и на внешнюю поверхность маски.

