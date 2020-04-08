Украинские парадоксы

В феврале исполнилось уже шесть лет с государственного переворота на Украине. За истекшее время уже стало вполне понятно, что Майдан не был никакой «революцией достоинства», и главным двигателем новой власти является безмерное желание править. В широком контексте также можно выделить еще три свойства новой власти, которые в результате заводят политическое, социально-экономическое и нравственное развитие Украины в тупик.

Антирусская компания



Первое — это безмерная жажда мести, которая давно приняла уродливую антироссийскую форму и сказывается не только на внешней, но и на внутренней политике. Вся трагедия в том, что, мечтая о мести, не решить ни одну из реальных проблем жизни на Украине. Более того, эти проблемы просто теряются на общем фоне. Подлинные причины сложившейся ситуации (политического, экономического и нравственного упадка) заключаются отнюдь не в том, что кажется взвинченным, агрессивным и экзальтированным украинским националистам, связанным с неонацизмом.



Второе — это огромные усилия, которые предпринимает новое правительство, чтобы найти союзников на Западе. Еще до Майдана Украина была полем боя за геополитическое влияние между Западом и Россией. У этого соперничества давняя история, которую очень своеобразно интерпретируют, в первую очередь, националисты. После переворота 2014 года эта борьба обострилась. Самый большой парадокс в том, что влиятельным западным союзникам не нужна Украина как большое, сильное и богатое государство. Им нужно, чтобы она служила инструментом, которым они могли бы пользоваться в своих экономических и политических целях (как оказалось, в ходе президентской предвыборной кампании в США Украина попала между молотом и наковальней, и некоторые источники нашли «украинский след» в выборах 2016 года). Конечно, в том числе этим и вызвано участие Киева в антироссийской кампании, которая активизировалась именно после переворота и последовавших событий. Наконец, Запад лицемерно не замечает украинского национализма и неонацизма (не будем забывать, что так же смотрят на антироссийские выпады в республиках Прибалтики), которые вызывают беспорядки, напряженность и хаос, что отнюдь не помогает Киеву в решении его проблем.



Борьба между элитами



Третье — это безжалостная борьба между украинскими элитами, которые пришли к власти после переворота. За власть борются не только политические партии, но и, прежде всего, олигархи (их группы). Первую скрипку на Майдане играли политические радикальные силы (скрыто связанные с определенными кругами олигархов), но после свержения власти инициативу взяли на себя другие игроки, которые «используют» революцию себе во благо. Подчеркну, что новый раунд борьбы между олигархами начался после президентских и парламентских выборов 2014 года. Эта политика имела негативные последствия, и на президентских и парламентских выборах 2019 года украинские избиратели пошли на радикальные перемены. Интригану Петру Порошенко удалось продержаться весь президентский срок, хотя в начале многие аналитики в этом сомневались. Однако на следующих выборах сокрушительную победу над Порошенко одержал бывший актер — комик без какого-либо политического опыта — Владимир Зеленский. Созданная им партия «Слуга народа» добилась на Украине невиданного успеха, впервые в истории одержав абсолютную победу на парламентских выборах и получив более половины мест в нем.



Вокруг правительств и распределения должностей в них сложилась намного более трудная ситуация. За шесть лет после переворота сменились уже пять кабинетов. Нынешнее правительство, которое возглавляет Денис Шмыгаль, был назначен четвертого марта 2020 года. Запад упрекает Зеленского в том, что тот не проконсультировался с западными центрами власти о кадровой замене, и, более того, Шмыгаль считается политиком, не слишком симпатизирующим Западу. Говорят и о связи между Шмыгалем (он из Львова) с одним из богатейших украинцев Ринатом Ахметовым (он из Донецка), бывшим видным представителем «Партии регионов».



«Соросята» в правительстве



Единственным человеком, который побывал в составе всех правительств и остается на посту министра внутренних дел, является Арсен Аваков — человек с сомнительным прошлым. Помимо прочего, 2011 — 2012 годы он провел в политической эмиграции в Италии, так как на Украине ему грозил срок, и вернулся после того, как в октябре 2012 года был избран депутатом от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко (до этого он сотрудничал с кругами близкими к бывшему президенту Виктору Ющенко). Авакова в качестве министра внутренних дел не раз критиковали и требовали его отставки, но он устоял. Сейчас он считается главным представителем националистических сил в правительстве, и хотя с некоторыми группировками он вступает в споры, что парадоксально, его авторитет признают даже в Вашингтоне!



Ни президентские, ни парламентские выборы не привели к значительным переменам в политической и социально-экономической ситуации на Украине. Конечно, можно выделить стремление бывшего комика Зеленского изменить обстановку, но правительство, которое он назначил после выборов, получилось неудачным. Некоторые комментаторы с иронией называли это правительство кабинетом «соросят» («дети», связанные с кругами близкими к Джорджу Соросу). Я повторю, что правительство было относительно молодым. Из 19 членов 12 были моложе 40 лет (а двоим не исполнилось и 30). Алексей Гончарук (1984 года рождения) стал самым молодым премьер-министром Украины. Но главным разочарованием стало то, что Зеленский не выполнил свое обещание о том, что правительство возглавит опытный экономист, ведь при всем уважении к Алексею Гончаруку, учитывая его предыдущую карьеру, опытным экономистом его не назовешь.



Реформы, навязанные Западом



На Украине масса серьезных проблем. Самая большая — война на Донбассе. Несмотря на некоторые усилия президента Владимира Зеленского ее закончить, особых успехов он не добился. Похоже, ему не хватает сил, чтобы выступить против «лагеря войны» на Украине. Киев продолжает обструкции в связи с нормандским форматом. Однако стоит отметить обмен пленными.



Много и экономических проблем. При их решении на первый план выведены реформы, навязанные Западом. Например, правительство Гончарука согласилось на продажу иностранцам одного из величайших украинских богатств — земли. А вот что касается масштабной приватизации (первоначально речь шла о 800 предприятиях), то продвинуться вперед не удалось, как и в случае борьбы с коррупцией.



Тем не менее после ухода правительства Алексея Гончарука западные СМИ мэйнстрима начали причитать над судьбой реформ: их очень обеспокоил уход Оксаны Маркаровой. Она была первым заместителем министра финансов, а в ноябре 2018 года сама возглавила Минфин Украины в правительстве Владимира Гройсмана (в 2000 году она стажировалась в США во Всемирном банке). Оксана Маркарова — одна из немногих, кто остался на своем посту и в правительстве Гончарука.



Корни трагедии



Сменился и генеральный прокурор. Пятого марта парламент выразил недоверие Руслану Рябошапке, который считается человеком, ориентированным на Запад. Его отставка была вызвана, в частности, действиями в отношении Петра Порошенко. 17 марта во главе Генеральной прокуратуры встала Ирина Бенедиктова (на парламентских выборах она занимала третье место в списке кандидатов от партии «Слуга народа»). Она подтвердила свое мнение о том, что необходимо отменить амнистию для участников Майдана.



Добавлю, что серия кадровых перестановок в руководстве Украины началась в феврале, когда в отставку ушел глава президентского офиса Андрей Богдан. Ходили слухи, что он связан с олигархом Игорем Коломойским. На посту его сменил более ориентированный на Запад Андрей Ермак. Оба они очень близки с Владимиром Зеленским. Эта простая схема говорит о противоречиях и парадоксах политики в Киеве, а также свидетельствует о ее непрозрачности.



Вернемся к причинам нынешней украинской беды (трагедии?), которые носят выраженный политико-правовой характер. 11 февраля Зеленский заявил, что «Майдан — самое сложное дело в Украине». На годовщину Майдана снова всплыло несколько материалов о том, как все было на самом деле. Многое уже давно известно, но нет политической воли и, главное, смелости, чтобы разобраться с последствиями.



В январе американский телеканал One America News (республиканского толка) показал фильм «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства» (The Ukraine Hoax: Impeachment, Biden Cash, Mass Murder). В фильме говорится, что Майдан был государственным переворотом, поддержанным Соединенными Штатами (правда, демократы и их сторонники часто называют этот канал дезинформационным).



Ворох проблем



Тристан Цителашвили, бывший командир элитного подразделения грузинских вооруженных сил «Аваза», в интервью грузинскому телеканалу снова подтвердил (впервые он сделал заявление в апреле 2014 года), что в решающий день 20 февраля 2014 года на Майдане стреляли не бойцы «Беркута» (украинское полицейское спецподразделение). Стреляли грузинские снайперы, подготовленные ЦРУ, приказы которым отдавали лидеры Майдана Сергей Пашинский, Андрей Парубий, Владимир Парасюк и другие. О том же рассказал и Александр Ревазишвили, который был пятым участником операции.



Дала трещину и легенда о небесной сотне. Бывший министр юстиции Елена Лукаш и бывший советник Виктора Януковича юрист Андрей Портной доказали, что не менее 25 человек из этого списка погибли совсем не от пуль.



Рискованно было бы прогнозировать дальнейшие события на Украине. Не хотелось бы делать негативный прогноз о том, что Украина плохо закончит (в пиковом случае распадется и перестанет существовать), но тогда президент Зеленский и силы, которые его поддерживают, должны более внимательно относиться к интересам Украины при решении вороха нынешних проблем. Вероятно, именно этого от него и ожидала значительная часть украинских избирателей.



Ситуация в стране меняется не по мановению волшебной палочки, а только и исключительно благодаря труду людей и политических сил. Реальность зачастую очень отличается от представлений и поставленных целей. Заставить задуматься Владимира Зеленского должны его снижающаяся популярность среди населения и некоторые критики, которые видят в нем только нового Порошенко. Кроме того, судьбоносную роль по-прежнему играет тот факт, что без сотрудничества с Россией украинские проблемы комплексно не решить. Но восстановить эти связи будет очень трудно. Парадоксально и то, что в новом правительстве министром иностранных дел назначен Дмитрий Кулеба, известный такой русофобией, что даже на Украине ее считают чрезмерной.



Источник: ExtrapPlus



