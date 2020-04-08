Уроки коронавирусов. Итальянский синдром

Италия была первой европейской страной, которая заперлась на карантин 9 марта. 11 марта ВОЗ объявил всемирную пандемию: это стало сигналом к введению карантина в большинстве стран, включая Украину. С тех пор режим ограничений только усиливался. Но Италия не выздоравливала. В чем ее ошибка? В том, что итальянцы заперли стариков дома и выдворили украинских сиделок? Или как-то не так считают?



Уже сейчас понятно, что если эпицентром COVID-19 был Китай, то законодателем моды на карантин – Италия. Я хорошо помню, как перед объявлением ограничений на авиаперевозки 17 марта разговаривала с подругой, которая находилась в Швейцарии: у них на тот момент некоторые кантоны были уже на карантине. И главным образом из-за близости Италии.



Уже тогда по соседним европейским странам распространялись панические слухи о том, что в Италии тысячи трупов, люди лежат по квартирам, и не хватает ресурсов, чтобы всех их забрать в морг. Мне это казалось обычной массовой паникой, раздутой СМИ. Пока на глаза не попалось то самое ужасное фото апокалипсиса в Бергамо.



Вереница похоронных грузовиков в Бергамо. Армейские машины вывозят гробы с умершими из самой большой в Европе больницы интенсивной терапии имени Папы Иоанна XXIII в крематории других регионов. Фото опубликовало итальянское издание Bergamonews. Подпись сообщала, что в самом Бергамо муниципальное кладбище уже не может справиться, хотя крематорий работает непрерывно.



Не указывалось лишь то, что единственный на всю Ломбардию небольшой крематорий был рассчитан в основном на бомжей и мог кремировать максимум 25 мертвых. В Италии традиционно не прибегают к кремации, это католическая страна, которая дала миру величайших художников, скульпторов, архитекторов.



Знаете, какое кладбище самое величественное и роскошное в мире? Монументальное кладбище Милана – Cimitero Monumentale di Milano. Ничего круче, чем надгробие семьи Кампари – владельцев известной марки алкогольного напитка Campari я не видела нигде: “Тайная вечеря” Леонардо да Винчи в камне, только вместо апостолов – члены семьи алко-магната.



Скажу по секрету, что военных автомобилей, которые колонной едут по Бергамо, перевозя в крематорий гробы, чуть больше десятка. Гробов – 65. Хотя кажется, что колонна бесконечна.









Извините за цинизм, но итальянцы умеют делать шоу из всего, даже из смерти. Что вы хотите – нация, давшая миру Микеланджело, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Федерико Феллини, знает толк в эстетике смерти. Это у них еще со времен Римской империи заложено в крови. Но для итальянских богачей красиво умереть и быть по-богатому похороненным – это дороже денег.



Коронавирус, увы, сравнял богатых и бедных. Все оказались в одном положении: завернутые в пленку, в одинаковых гробах, и близкие не могут с ними проститься. Душераздирающая статья в Corriere della Sera вышибает слезу. Так выглядит конец света.



Именно к этой статье прилагалось то самое фото, которое заставило почти все мировые правительства пойти на беспрецедентные ограничения с формулировкой «лишь бы не было, как в Италии». Но пора задуматься над вопросом: почему именно Италия? Южная, благополучная, развитая европейская страна.



Первый вопрос – это статистика. Согласно официальным данным (есть такой сайт, который фиксирует, сколько человек родилось или умерло в каждой стране), в 2019 году в Италии родилось 515 683 младенцев, а смертей было 579 244. Извините, не удержалась, посчитала с калькулятором.







В день получается 1586 человек. На том же сайте смотрю статистику на текущий день написания статьи (вечер 7 апреля) – 1350 смертей. Из них 636 – от коронавируса. То есть общее количество умерших не увеличилось. И это логично: нет летней жары, когда обостряются сердечнососудистые заболевания, нет других природных катаклизмов. Есть только коронавирус, от которого умирает половина от обычного в другие годы показателя.



Спросите, не намекаю ли я на фальсификацию статистики? Нет, я не намекаю. Намекает научный советник министра здравоохранения Италии профессор Вальтер Риккарди. Он подтверждает своеобразный подход к фиксации причин смерти и признает в интервью телеканалу TPI, что на самом деле лишь в небольшом количестве случаев вирус был прямой причиной смерти.



По данным Национального института здоровья (ISS), только для 12% умерших коронавирус был прямой причиной смерти, у остальных пациентов было как минимум еще одно сопутствующее заболевание.



Кроме того, нужно учитывать, что средний возраст умерших составляет 79,4 года. 71,6% из них – это мужчины и 28,4% – женщины. Судя по опубликованным графикам, чаще всего умирают пожилые итальянцы в возрасте 80-89 лет.







Зарегистрировано только несколько случаев умерших в возрасте до 40 лет: один пациент страдал диабетом, другой ожирением, женщина 39 лет – существующим онкологическим заболеванием и т.д.



Список наиболее частых диагнозов обширный: ишемическая кардиопатия, мерцательная аритмия, перенесенный инсульт, гипертония, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность и т.д. Но при этом, как показывают исследования, большинство стариков на севере страны, в эпицентре мора, вели активный образ жизни.



Попутно хочу заметить, что население Италии составляет 60 млн. человек. В Украине около 40 млн. Никто точно не знает, сколько нас, потому что давно не пересчитывали.



При этом нет статистики, каков средний возраст умерших украинцев. А простая стандартная статистика, на которую никто не реагирует как на катастрофу или пандемию, звучит так: по данным Госкомстата, в январе в Украине от заболеваний дыхательных путей (грипп, ОРВИ и т.д.) умерло 1200 человек. Это без всякой эпидемии, апокалипсиса, карантинных мероприятий, военного положения и проч. Взяли и умерли. Незаметно, по-бытовому.



Теперь о второй причине, связанной не с математикой, а с психологией. Что такое итальянские старики? Это значительная часть жителей страны. Как известно, Италия – самое старое государство Европы: 23% его населения люди старше 65 лет. При этом многие до эпидемии вели активный образ жизни.



Несколько лет назад местные исследователи обескуражили весь мир, повысив возраст биологической старости до 75 лет. В частности, профессор флорентийского университета Никколо Маркьонни убежден, что сегодня 65-летний среднестатистический итальянец находится в такой же физической и умственной форме, в какой находились 40-45-летние люди всего 30 лет назад, а 75-летние – в той же форме, что и 55-летние в 1980 году.



В этом было легко убедиться, пройдя по улицам северной Италии. Местные бары, кафе, рестораны, салоны красоты, термальные купальни были буквально заполнены ухоженными стариками и старушками, которых принято называть nonni.



Итальянская пресса объясняла это тем, что северные итальянцы, стоявшие у истоков экономического бума 60-х годов, успели заработать солидную прибавку к пенсии в виде банковских вкладов, прибыльной недвижимости, удачных вложений в акции и многого другого.



Если их южные ровесники больше ориентированы на семью, особенно женщины (знаменитые неаполитанские бабули чего стоят), то северяне предпочитали жить отдельно от детей. Общаться с ними время от времени. Проводить остаток жизни в кругу своих знакомых и компаньонов. А немощные – с сиделками из недоразвитых стран. Таких, например, как Украина.



Более того, с ухудшением экономической ситуации в Италии и ростом налогов на все подряд местные старички и старушки начали продавать свои дома и съезжаться в так называемые silver cohousing – “коммуналки” совместного проживания, чтобы делить расходы на жилье, покупки и коммунальные услуги не с детьми, а с друзьями или “няньками” из числа украинских заробитчан.



По официальной статистике, несколько лет назад в Италии легально работало около 225 тыс. украинцев, в том числе 180 тыс. женщин. Из них около 120 тыс. были заняты на дому. Думаю, что вместе с нелегалами это составляет 300-400 тыс.



Что случилось? Наши сиделки покинули своих подопечных, и те остались одни: беспомощные, испуганные, отвыкшие заботиться о себе самостоятельно. Кого-то опекали родственники, кого-то волонтеры. Но есть разница между тем, когда рядом много лет находится заботливая нянюшка Арина Родионовна (она же Параска Тарасовна), и когда раз в неделю под дверью оставляют кулек с продуктами, из которых не каждый старик в состоянии приготовить еду.



Почему смертность выше в законопослушной богатой северной Италии и ниже в безалаберной мафиозной южной? Потому что на юге все еще силен институт семьи, кумовства, родства и коррупции. Если на севере вы не сможете подкупить или уговорить полицейского, чтобы он пустил вас к изолированному старику, да и просто разрешил пройтись по улице без автоидентификационной справки, то на юге все это решается проще.



Ну, а дальше дело техники. Старики, запертые ради их же блага в четырех стенах, не могут видеться со своими родными, но могут с волонтером, который в день обходит 100 человек. Когда они заболевают, этого никто не видит. А замечают лишь, когда их усталые легкие уже не в состоянии справиться с воспалением даже при помощи антибиотиков.



Поэтому, когда я читаю, что в Украине, дабы обезопасить стариков, им запрещают выходить из квартиры чаще чем раз в две недели, а их взрослым здоровым детям отъезжать от дома, чтобы проведать родителей (хотят же запретить движение частного транспорта, который никому не мешает и не угрожает), я думаю: от чего умирают пожилые итальянцы? От коронавируса или апатии из-за своей ненужности и брошенности?



