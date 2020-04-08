В Киеве завершился отопительный сезон

В Киеве по состоянию на утро 8 апреля полностью отключили отопление. Об этом сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев, пишет УНН.



"Мы сегодня завершили отключение отопления в Киеве. Учитывая относительно теплую погоду, учитывая то, что каждый день получения услуги отопления - это еще и начисления. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, как с точки зрения пандемии, так и финансовых нагрузок, было принято решение о завершении сезона не 15 апреля, а с 5 апреля", - отметил Пантелеев.

