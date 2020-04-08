Минздрав установил порядок захоронения умерших от коронавируса
В Минздраве утвердили порядок контактирования с умершими от коронавируса.
Отмечается, что замминистра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал местные власти контролировать соблюдение ритуальных процедур в период карантина.
На местах уже получили документ с требованиями Минздрава.
По словам Ляшко, умершие от COVID-19 люди могут передавать инфекцию, поэтому с ними нельзя контактировать без средств индивидуальной защиты. При этом решение о процедуре похорон – кремация или захоронение – должны принимать местные власти с учетом мнения родственников умерших.
Источник: Корреспондент
12:32