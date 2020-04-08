В США за сутки почти 2 тысячи смертей от коронавируса

Во вторник, 7 апреля, в Соединенных Штатах Америки от коронавирус погибло 1 970 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometer. Согласно с ними, это наибольшее количество смертей от коронавируса, которое зарегистрировали в стране за сутки.



На день раньше, 6 апреля, в стране от осложнений коронавируса погибло 1 255 человек, а 5 апреля - 1 165.



При этом, 8 апреля в США зафиксировали 205 новых инфицированных.



Сейчас в стране насчитывается наибольшее количество зараженных коронавирусом в мире - 400 540 человек, из них 12857 погибли (16 сегодня) и 21 711 выздоровели.



По данным Worldоmeter, по состоянию на утро 8 апреля в мире зафиксировано 1 431 951 случай коронавируса, в частности 82 085 - летальные, 302 209 человек выздоровели.



