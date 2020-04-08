Минздрав прокомментирует отмену карантина в Украине через 10 дней - Ляшко

В министерстве здравоохранения вопрос об отмене карантина будут комментировать не ранее, чем через 10 дней с сегодняшнего дня. Об этом на брифинге в среду сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.



"Сейчас мы смотрим и изучаем эпидемическую ситуацию, развитие эпидемической ситуации в Украине по коронавирусной болезни. Мы сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Европейского Союза, а также в странах-соседях, которые позже нас внедрили превентивные мероприятия. Относительно внедрения и отмены карантина - решение будет приниматься ближе к самому завершению срока карантина. Мы только в третьем дне усиленных, жестких мер карантина. Поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней от сегодняшней даты", - сказал замминистра.



Накануне Ляшко заявил, что при условии соблюдения карантинных мероприятий, через две недели в Украине можно будет начинать "поднимать экономику".

