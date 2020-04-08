Прирост подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине за сутки составил 14%

Прирост подтвержденных случаев коронавирусной болезни в Украине за минувшие сутки (по сравнению с предыдущими сутками) составил 14%. Об этом на брифинге в среду сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.



"Прирост подтвержденных случаев коронавирусной болезни по сравнению с предыдущими сутками составил 14%", - сказал Ляшко.



По его словам, в возрастной структуре преобладают женщины - 55% заболевших.



"Показатель летальности в Украине составляет на сегодня 3,1%. Если мы сравниваем с другими странами нашего Европейского региона, то увидим, что в Испании сегодня показатель летальности 9,9, в Италии 12,6", - отметил замминистра.



Он отметил также, что значительно возрастает количество случаев во Франции.



"Коэффициент летальности у них сейчас составляет 9,5. Одни из лучших коэффициентов летальности в Германии - не достигает 2%, а также в Южной Корее 1-1,5%", - добавил он.

