Минцифры запустило в приложении "Дия" цифровые студенческие

Министерство цифровой трансформации Украины запустило в мобильном приложении "Дия" цифровые студенческие, сообщается на странице ведомства в Facebook в среду.



"Теперь можно не беспокоиться о том, что оставили студенческий дома, ведь электронная версия имеет такую же юридическую силу, что и пластиковая. Сейчас студенты уже могут загрузить приложение или просто его обновить, если оно уже установлено, и проверить, отображается ли е-студенческий", - поясняет Минцифры.



Министерство отмечает, что после карантина по студенческому в смартфоне будет возможно:



- получить скидку 50% на проезд железной дорогой в плацкартных вагонах, а также осуществить посадку на поезд;



- зарегистрироваться на рейс в пределах страны;



- воспользоваться скидками в музеях и других госучреждениях в сфере культуры;



- получить скидку на проезд в коммунальном общественном городском или пригородном транспорте и т. д.



В настоящее время в приложении также доступны электронное удостоверение водителя и техпаспорт.



Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

