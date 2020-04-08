Население в марте больше сдавало валюты, чем покупало

В то время как доллар продолжает падать в цене, в марте население продало валюты на 77,8 млн долларов больше, чем купило.



Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.



На наличном валютном рынке в марте чистая продажа валюты населением превысила покупку.



В марте население продало 1 329 млн долларов и купило 1 251,3 млн долларов.



В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.



Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило на 11,073 млрд долларов.



Таким образом, по итогам года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

