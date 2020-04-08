Коронавирус оставит без работы миллиард человек

Из-за распространения коронавируса под угрозой потери работы или сокращения зарплаты оказались более миллиарда человек по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международной организации труда (МОТ).



Издание указывает, что наиболее уязвимыми в этой ситуации оказываются работники гостиничного бизнеса, общественного питания и торговли. В МОТ предупреждают: если пандемия не пойдет на спад, безработица будет только расти.

