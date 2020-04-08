Трамп хочет открыть экономику США в зависимости от результатов тестирования - Bloomberg

Белый дом разрабатывает планы по восстановлению экономики США, которые зависят от тестирования на коронавирус гораздо большего количества американцев, чем это было возможно до сих пор.



Об этом пишет агентство Bloomberg.



Усилия, вероятно, начнутся в небольших городах и поселках в штатах, которые еще не пострадали от вируса. Такие города, как Нью-Йорк, Детройт, Новый Орлеан и другие, которые президент назвал "горячими точками", останутся закрытыми.



По данным сайта Worldоmeter, по состоянию на утро 8 апреля во мире зафиксировано 1431951 случай коронавируса, в частности 82 085 человек погибли, 302 209 выздоровели.



Сейчас в стране наибольшее количество зараженных коронавируса в мире - 400 540 человек, из них 12 857 погибших (16 сегодня) и 21711 выздоровели.

