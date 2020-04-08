В Украине 33 больных с COVID-19 - в критическом состоянии

В учреждениях здравоохранения Украины находится 757 человек с коронавирусной болезнью, в критическом состоянии на сегодня 33 пациента.

Об этом на брифинге в среду сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.



"Сейчас в учреждениях здравоохранения находится 757 человек, из них 37 детей с коронавирусной болезнью. В критическом состоянии - нуждающиеся в интенсивной терапии, 33 человека", - сказал он.



На амбулаторном лечении находится 824 человека, рассказал главный госсанврач.



По словам Ляшко, в Украине летальные случаи в настоящее время зафиксированы в 16 областях, а показатель летальности от коронавируса в стране сейчас составляет 3,1%.



В то же время, Ляшко привел данные, что в Испании этот показатель составляет 9,9% в Италии - 12,6%, во Франции - 9%. При этом наименьший показатель летальности в Германии (менее 2%) и Южной Корее (1,5%).



