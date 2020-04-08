Минздрав: 85% умерших от коронавируса в Украине - люди, старше 50 лет

В Украине от коронавирусной болезни всего умирают люди от 50 лет - это почти 84,6%. Об этом на брифинге в среду сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.



"Случаи смертей уже зарегистрировано, к сожалению, в 16 областях нашей страны и всего умирают люди от 50 лет - это почти 84,6% (в т.ч. от 60 лет - около 60% людей), заболевших коронавирусной болезнью и она закончилась летальным исходом" , - сказал Ляшко.



Он подчеркнул, что в большинстве случаев - более 82%, от коронавирусной болезни умерли люди, которые имели хронические заболевания.

