Карантин пересмотрят не ранее мая - премьер

Ограничительные меры в рамках предотвращения распространения коронавируса будут продлены. Об ослаблении карантина можно говорить не раньше мая, ограничительные меры будут продлены. Об этом на заседании правительства в среду, 8 апреля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Экономику нужно будет запускать. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговоры о возможном смягчении карантинных мер. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в некоторых фейковых информациях, которые вчера разошлись в Украине. В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет сохраняться до установленного 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая", - сообщил Шмыгаль.



Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения попросила не смягчать карантинные меры там, где они дают результат.



"Украина - одна из таких стран, где рекомендуют продлить как можно дольше, сколько будет выдерживать экономика и морально-психологическое состояние людей, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев", - сказал Шмыгаль.

