К зиме сгорит вся Украина, если люди не прекратят жечь сухую траву, - ГосЧС
Учитывая то, что спасатели пятый день тушат лесной пожар в Чернобыльской зоне, с начала 2020 года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров земли и если ситацию не изменить, то до конца года сгорит вся страна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українські Новини.
"Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах. Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране. С начала года имеем 15491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем. Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна", - сказано в нем.
Спасатели напоминают, что категорически запрещается:
создавать свалки и сжигать отходы;
разводить костры в лесу и лесопосадках;
курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
позволять детям играть со спичками и зажигалками.