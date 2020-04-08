К зиме сгорит вся Украина, если люди не прекратят жечь сухую траву, - ГосЧС

Учитывая то, что спасатели пятый день тушат лесной пожар в Чернобыльской зоне, с начала 2020 года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров земли и если ситацию не изменить, то до конца года сгорит вся страна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українські Новини.



"Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах. Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране. С начала года имеем 15491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем. Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна", - сказано в нем.



Спасатели напоминают, что категорически запрещается:



создавать свалки и сжигать отходы;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;

оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;

позволять детям играть со спичками и зажигалками.

