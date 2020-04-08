В Египте еще на 15 дней продлевают комендантский час

В Египте в общенациональном масштабе продлевают на 15 дней комендантский час с целью сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил в среду телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на премьера страны Мустафу Мадбули.



Таким образом, подобные меры будут действовать до 23 апреля.



Отмечается, что отныне комендантский час будет длиться не с 19:00, а с 20:00 до 6:00 (с 21:00 до 7:00 мск).



Также премьер заявил, что аэропорты останутся закрытыми еще на протяжении двух недель.



Значительная часть общественных учреждений и государственных служб в это время доступны не будут.



По состоянию на 8 апреля, в Египте диагностировали 1 450 случаев заражения коронавирусом, 94 человека скончались. Между тем, 276 заболевших выздоровели.

