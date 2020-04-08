Украина получила от ВОЗ рекомендацию продлить карантин – премьер

Украина 7 апреля получила рекомендацию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продлить карантин, поскольку это эффективное средство спасения жизней украинцев, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Поэтому подчеркиваю: в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений", – написал он в "Телеграмм-нанале" в среду.



В то же время Шмыгаль отметил, что в перспективе правительство планирует ослабить карантинные мероприятия.



"Но об этом можно будет говорить только в мае, при снижении динамики заболеваемости COVID-19 в Украине. Уже сейчас правительство работает над соответствующим планом, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены", – подчеркнул премьер.



Он добавил, что правительство обязательно уведомит об этом общественность.



Как сообщалось, на прошлой неделе Кабинет министров принял решение об ужесточении карантина, который введен до 24 апреля.

