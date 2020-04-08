Внеочередное заседание Рады, скорее всего, состоится в понедельник – нардеп

Внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", устанавливающего невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам, состоится в понедельник, 13 апреля, заявил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.



"Внеочередное заседание Рады, скорее всего, состоится в понедельник. Таблица к законопроекту будет сведена до пятницы, то есть ждать рассмотрения законопроекта о банках до этого времени не стоит", - сказал Железняк в среду агентству "Интерфакс-Украина".



В законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подано 16 381 поправку.

