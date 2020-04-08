В четверг погода в Украине существенно не изменится

В ближайшие сутки, 9 апреля, в Украине в поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается, ночью на территории страны будет холодно, а днем – интенсивный прогрев воздуха, сообщает в среду Укргидрометцентр. В четверг в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 15-20° тепла, на западе страны до 23°, на Левобережье 12-17°; в Карпатах ночью заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла.



В Киеве - без осадков. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 апреля самая высокая температура днем была 23,8 в 1972г., самая низкая ночью -5,1 в 1896г.



В пятницу, 10 апреля, ночью в западных и северных областях, днем в северных, центральных и восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.



Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, на юге и востоке 14-19°.



В Киеве на 10 апреля прогнозируется местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 10-13°.

