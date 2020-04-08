Британские ветеринары посоветовали отправить на карантин кошек, чьи владельцы заболели COVID-19

Британские ветеринары посоветовать самоизолюваты домашних кошек, чьи владельцы заболели COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.



"Владельцы домашних кошек, у которых обнаружили коронавирус, или те домохозяйства, которые самоизолировались, должны содержать любимцев внутри, если это возможно", - отметили в ассоциации ветеринаров Великобритании.



Отмечается, что котов не нужно заставлять находиться в помещении, если это вызывает у них стресс, поскольку зафиксировали небольшое количество случаев заражения COVID-19, когда передача осуществлялась от человека к животному.



"Нет никаких доказательств того, что домашние животные могут передавать COVID-19 своим владельцам", - отметили в ассоциации ветеринаров.



Также указано, что пока у собак не проявлялись симптомы болезни, но у кошек оказывались клинические признаки заболевания.



"Ассоциация предупреждает, что вирус может сидеть на меху животных так же, как и на других поверхностях. Мытье рук - это лучшая защитная линия", - сообщили в СМИ.

