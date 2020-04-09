Следственный комитет РФ составил обвинительный акт против Джемилева

Следственный комитет РФ составил обвинительный акт против Джемилева

Следственный комитет России подготовил обвинительный акт по делу народного депутата Украины, "лидера крымскотатарского народа" Мустафы Джемилева.

Согласно переданной Джемилевым копии уведомления СК о дне предъявления обвинения, обнародованной изданием "Украинская правда", его обвиняют по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ч. 1 ст. 222 (незаконное обращение с оружием) и ч. 1 ст. 244 (небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим лицом, что привело к смерти человека или другим тяжким последствиям).

Джемилеву также сообщили, что он "имеет право самостоятельно пригласить защитника или ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем".

Вручение обвинительного акта назначено на 10 апреля в помещении ГУ Следственного комитета в Крыму в г. Симферополь.

Отмечается, что дело было начато 11 августа 2014 года.