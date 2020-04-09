Следственный комитет РФ составил обвинительный акт против Джемилева

Следственный комитет России подготовил обвинительный акт по делу народного депутата Украины, "лидера крымскотатарского народа" Мустафы Джемилева.



Согласно переданной Джемилевым копии уведомления СК о дне предъявления обвинения, обнародованной изданием "Украинская правда", его обвиняют по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ч. 1 ст. 222 (незаконное обращение с оружием) и ч. 1 ст. 244 (небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим лицом, что привело к смерти человека или другим тяжким последствиям).



Джемилеву также сообщили, что он "имеет право самостоятельно пригласить защитника или ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем".



Вручение обвинительного акта назначено на 10 апреля в помещении ГУ Следственного комитета в Крыму в г. Симферополь.



Отмечается, что дело было начато 11 августа 2014 года.

