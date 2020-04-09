ЛНР возобновила почтовый обмен с Россией и ДНР

Почтовый обмен самопровозглашенной Луганской народной республики с Российской Федерацией и самопровозглашенной Донецкой народной республикой, приостановленный в конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, возобновлен, сообщили в среду журналистам в министерстве связи и массовых коммуникаций республики.



Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. ЛНР запретила въезд с подконтрольной Киеву территории. По данным минздрава, в республике выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией.



"В связи с высокой социальной значимостью международного почтового сообщения возобновляется почтовый обмен Государственного унитарного предприятия Луганской народной республики "Почта Луганской народной республики" с Донецкой народной республикой и Российской Федерацией", - сообщили в министерстве.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.

