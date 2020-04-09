Евросоюз назвал новые сроки запрета на въезд

Еврокомиссия порекомендовала Шенгенским странам продлить срок действия ограничений на необязательные поездки в Евросоюз до 15 мая на фоне эпидемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении ЕК. "Сегодня Еврокомиссия предложила государствам-членам Шенгенской зоны и ассоциированным странам продлить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС до 15 мая", — сообщается в релизе.

Опыт разных государств в борьбе с распространением вируса наглядно показывает, что введенные для этих целей меры должны действовать более 30 дней, чтобы от них был эффект, отмечается в сообщении.



В связи с этим ЕК попросила страны подойти к продлению ограничений скоординированным образом. Подчеркивается, что "действия на внешних границах могут быть эффективны только в случае, если они осуществляются всеми странами Евросоюза и Шенгенской зоны на всех границах с одинаковой датой окончания и единообразно".



Этот призыв Еврокомиссии относится ко всем странам ЕС, входящим в Шенген, в том числе к Болгарии, Хорватии, Кипру и Румынии, а также к четырем ассоциированным государствам — Исландии, Лихтенштейну, Норвегии и Швейцарии. Таким образом, речь идет о 30 странах.

