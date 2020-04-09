Длительность сна влияет на риск заразиться коронавирусом

Если человек имеет здоровый сон в достаточном объеме (7-9 часов за ночь), то у него снижен риск инфицирования коронавирусом. Комментирует доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна клиники нервных болезней имени Кожевникова университетской клинической больницы №3 Михаил Полуэктов: "Принято считать, что оптимальное время сна - от 7 до 9 часов, для людей старше 65 лет - от 7 до 8 часов.



В 2015 году в США было проведено исследование, показавшее, что люди, которые спят меньше 7 часов, имеют в 4 раза больший риск заболеть респираторным вирусным заболеванием, чем люди, спавшие дольше 7 часов. COVID-19 - точно такой же респираторный вирус, и механизмы иммунного ответа на него идентичные. Поэтому можем предположить, что исследование соответствует нынешней ситуации; рекомендуем придерживаться минимального времени сна - не менее 7 часов".



Однако излишне продолжительный сон может быть небезопасен. К примеру, люди, спящие более 9 часов в сутки, часто подвержены различным заболеваниям. Каким именно образом работает данная взаимосвязь, эксперты пока сказать не могут. Но медики констатируют: люди, спящие более 9 часов в сутки, чаще умирают преждевременно, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями и депрессией.



Также повышенную тревожность у врачей-кардиологов вызывает дневной сон, точнее, его продолжительность. Среди людей, спящих днем по 10-20-30 минут, фиксируется снижение показателей сердечно-сосудистой смертности. Но, если дневной сон длится больше, то смертность от проблем с сердечно-сосудистой системой возрастает. И здесь действует прямая зависимость.

