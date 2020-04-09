Южная Корея приостанавливает безвизовый режим для 88 стран

Республика Корея временно приостановит безвизовый режим для граждан государств, запретивших въезд для южнокорейцев, сообщил премьер страны Чон Се Гун.



Эта мера будет действовать в отношении 88 стран, включая Россию, Францию и Таиланд, отмечают южнокорейские СМИ.



Решение правительства призвано сдержать распространение коронавируса в Республике Корея.



С 1 апреля власти Республики Корея ввели 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за рубежа.



По состоянию на среду в Республике Корея зарегистрировано 10384 инфицированных коронавирусом. Значительная часть больных прибыли из-за рубежа.

