На аппаратах ИВЛ находятся 38 украинцев с COVID-19

На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 38 больных коронавирусом украинцев, сообщил в четверг, 9 апреля, и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.



"Всего госпитализоано 848 человек, из них - 40 детей. На аппаратах искусственной вентиляции сейчас находится 38 больных, на амбулаторном лечении находится 941 человек", - сказал Кузин.



За предыдущие сутки госпитализирован 91 пациент.



Он напомнил, что за предыдущие сутки зарегистрировано 224 новых случая коронавирусной болезни, в том числе восемь среди детей. В целом подтверждено 1892 случаев.



В целом скончалось 57 человек, в том числе 54% - женщин, 84% - людей старше 50 лет. Почти все имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.



За предыдущие сутки исследовали 2396 образцов, всего – 20608.

