Еще 5,6 тысячи украинцев вернулись на Родину

За прошедшие сутки пограничники осуществили около 10,5 тысячи пропускных операций, из них 5,6 тысячи - на въезд украинцев в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.



"8 апреля на въезд в Украину оформлено 5,6 тысячи наших соотечественников. Кроме того, вчера Украину оставили более 3,6 тысячи человек, из них более 1,3 тысячи иностранцев", - отметили в погранслужбе.



Сообщается, что пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено.



Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

