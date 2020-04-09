Президент МАУ ожидает падения авиарынка на 30-40% вследствие пандемии

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) Евгений Дыхне ожидает падения авиарынка в среднем прогнозе на 30-40% вследствие пандемии коронавируса и последующего за ней экономического кризиса.



"Я боюсь сейчас делать какие-то прогнозы. Но даже средний прогноз говорит о том, что по итогу выхода из пандемии 30-40% рынка будут потеряны", - заявил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



По словам Дыхне, авиация является одним из самых чувствительных к экономическим изменениям бизнесов и именно она в итоге будет отображением реального состояния экономики мира после глобального кризиса, который ожидается как следствие противоэпидемических мер.



"Никто не понимает, в какую точку мы придем по окончании пандемии. Мы не понимаем, какую роль она сыграет в экономическом кризисе, который точно имеет место. Не понимаем, насколько он будет глубоким", - отметил он.



Как сообщалось, руководство авиакомпании МАУ оценивает убытки компании по итогам 2020 года примерно в $60 млн по оптимистичному сценарию.



По подсчетам авиационного комитета Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП), убытки авиаотрасли Украины от коронавируса в первом квартале 2020 года составляют 10-15 млрд грн. Комитет также направил правительству предложения по введению пакета антикризисных мер в сложившейся ситуации.



По мнению ТПП, указанный пакет антикризисных мер должен предусматривать: возможность предоставления предприятиям авиационной и туристически-отельной отраслей стабилизационных кредитов; разрешение предоставлять отпуска без сохранения заработной платы до окончания карантина по соглашению сторон; выплату пособия по временной нетрудоспособности за счет средств государства при простое производства; право для государственных аэропортов предоставлять каникулы пользователям услуг для оплаты услуг с последующей компенсацией со стороны государства; возможность автоматически пролонгировать действие сертификатов и актов летных проверок аэродромов.

