Через год VAR будут применять на всех футбольных матчах УПЛ

Через год систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут применять на всех футбольных матчах украинской Премьер лиги.



Об этом сообщил глава комитета арбитров УАФ итальянский специалист Лучано Лучи.



"Я очень доволен работой VAR. Шесть матчей FAVBET Лиги и две кубковые игры - это были матчи с крайне тяжелыми эпизодами. С VAR чаще приходится показывать футболистам красные карточки. В Европе также через это прошли. VAR призван сделать матчи чище. Думаю, за год видеоповторы будут на всех матчах УПЛ. Мы хотим увеличить количество арбитров, которые смогут работать с новой системой. Для этого необходим сертификат ФИФА. Его получение занимает полгода. Нам нужны три специальных фургона, чтобы охватить все матчи чемпионата Украины", - передает слова Лучи Footballua.tv.



Также Лучано Лучи прокомментировал ситуацию с карантином в Италии во время пандемии коронавируса: "Уже месяц я практически не выхожу из дома и ни с кем не контактирую. Не имею права даже выйти на улицу. Чтобы сходить в супермаркет, я должен оформить заявку на сайте министерства внутренних дел. В противном случае я рискую попасть в руки полиции, которая сейчас повсюду".



Как сообщалось, в ближайшее время в Украине планируется расширение автопарка автобусов VAR, благодаря чему систему видеопомощи арбитрам смогут применять в 6 матчах тура УПЛ.

