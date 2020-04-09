У лиц с Киево-Печерской лавры за сутки обнаружили 26 случаев COVID-19 - Кличко

В Киеве за минувшие сутки было выявлено 41 случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусная инфекцией. Из них 26 - у лиц, находившихся в Киево-Печерской лавре. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.



"Отмечу, что из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 - в Киево-Печерской лавре. Сложно представить, какой может быть цепь дальнейшей передачи инфекции. Вот почему я с волнением ожидаю нынешней Пасхи - чтобы после праздников ситуация резко не обострилась, чтобы мы не имели сотен новых больных", - сказал мэр города.



Всего за минувшие сутки, по его словам, болезнь была обнаружена у 41 человека, среди них двое медиков и младенец.

