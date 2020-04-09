В Киеве составили уже более 600 админпротоколов на нарушителей карантина

Правоохранители в Киеве составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей ограничительных мер в городе, заявил мэр столицы Виталий Кличко.



"Я благодарен киевлянам, которые придерживаются ограничительных мер. И не выходят в город без необходимости. Но, к сожалению, немало и таких, кто игнорирует правила. И таких правоохранители штрафуют. На сегодня правоохранители составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей". - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.



Так, в частности, 39 протоколов составили за пребывание в общественном месте без масок, 10 - за перемещение группой более 2-х человек, 20 - за посещение парков и скверов, 6 - за посещение спортивных площадок. За нарушение правил самоизоляции или обсервации в столице составили 64 протокола. Полиция, в том числе, и по информации мониторингового центра КГГА, проверила соблюдение режима самоизоляции у 637 человек.



"Контроль будет. Правил должны придерживаться все. Потому что, в данном случае, - это вопрос здоровья и жизни киевлян. Не городские власти придумали, как вас ограничить. Это рекомендации ВОЗ, вирусологов, инфекционистов, правительства, опыт других городов мира", - подчеркнул Кличко.

