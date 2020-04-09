Саудовская Аравия приготовилась к резкому росту цен на нефть

Накануне саммита ОПЕК+, который пройдет 9 апреля, государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил крупные пакеты акций в четырех европейских нефтедобывающих компаниях. На это обратил внимание The Wall Street Journal.



На миноритарные доли в англо-нидерландской Royal Dutch Shell, итальянской Eni, норвежской Equinor и французской Total фонд, контролируемый наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, потратил миллиард евро.



Как отмечает издание, очевидно, что Эр-Рияд приготовился к резкому росту цен на нефть. Это единственное объяснение таких покупок, которые происходят на фоне дефицита бюджета королевства.



Нефтяные котировки отскочили от мартовских минимумов после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры между Россией и странами ОПЕК во главе с Саудовской Аравией.



По его словам, общее сокращение добычи может составить 10 или даже 15 миллионов баррелей в сутки. Однако сами США пока отрицают, что станут участниками соглашения. Источники издания утверждают, что вместо этого Белый дом может увеличить пошлины на ввоз нефти в США или ввести санкции против России, одновременно надавив на Саудовскую Аравию.



Вместе с тем США не исключают, что сократят добычу на 1,8 миллиона баррелей, но в течение двух лет и на рыночных условиях. Для России такой вариант является неприемлемым. Противоречия с Вашингтоном в ОПЕК намерены разрешить в пятницу, 10 апреля, на саммите министров энергетики стран «Большой двадцатки».

