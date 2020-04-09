Глава УГКЦ призвал не приходить на Пасху в церковь

Глава УГКЦ митрополит Святослав Шевчук рассказал об особенностях празднования Пасхи в этом году. В частности, он призвал не приносить в церковь пасхальные корзинки. Об этом блаженнейший Святослав сказал в своем видеообращении.



Так, по словам митрополита Святослава, из-за пандемии коронавируса церковь ввела особые диспенсации, то есть освобождение от регламентированных церковью обязанностей.



"Первое - это освобождение от церковной заповеди, которая нам говорит каждое воскресенье и каждый праздник участвовать в богослужении в храме. В связи с этими чрезвычайными обстоятельствами, церковь снимает эту обязанность и зовет вас оставаться дома. Вторая диспенсация касается долга во время великого поста, готовясь к Пасхе, приступать к исповеди и причастию. Заботясь о вашем здоровье, наша церковь провозгласила освобождение и от этой обязанности, предоставляя возможность вам его исполнить в течение месяца после окончания карантина", - сказал глава УГКЦ.



Он также призвал не приносить в церковь лозу на Вербное воскресенье и пасхальные корзинки на Пасху. Блаженнейший Святослав заверил, что все это можно освятить с помощью онлайн-трансляций.



"Там, где невозможно участвовать в Пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова", - сказал он.



Он также просил верующих настаивать на таинстве покаяния и причастии только в опасности смерти.



Глава церкви призвал всех верующих оставаться дома, но если люди таки придут в церковь, то они должны соблюдать правила карантина, так же, как и священники.

