Правительство не планирует отступать и ослаблять карантинные меры - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что правительство не планирует отступать от выбранной стратегии и ослаблять карантинные меры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные меры. Мы не отступаем от выбранной стратегии. Украинцы все еще должны оставаться дома. Для своей безопасности и безопасности родных», - заявил Ляшко.



Он напомнил, что 12 марта был введен карантин и Министерство здравоохранения каждый день наблюдает за динамикой распространения COVID-19 в Украине.



«И сейчас мы видим результат. В Украине не такая стремительная динамика, как у других стран, которые ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия только после вспышки, но мы должны помнить, что вспышка в Европе началась на месяц раньше. Соответственно мы не можем позволить себе расслабиться», - подчеркнул Ляшко.



Главный санитарный врач также отметил, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что для стран Европы еще не время ослаблять ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19.



«Придерживайтесь карантинных мер. Оставайтесь дома и доверяйте только официальной информации Министерства здравоохранения», - призвал он.



Кроме того, Ляшко разместил на своей странице Facebook график, на котором изображена динамика заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями.



Согласно ему, уровень заболеваемости и летальные исходы от их осложнений резко упали после введения карантина.



«Результаты оценим позже, но уже сейчас видим, что карантинными мерами мы реально влияем и на распространение коронавирусной болезни», - добавил Ляшко.

