Группа U2 пожертвовала €10 миллионов на защиту для ирландских медиков

Ирландская рок-группа U2 передала 10 миллионов евро на средства индивидуальной защиты для медиков, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом COVID-19 в Ирландии.



Об этом сообщает RTE.



«Ирландская рок-группа U2 жертвует 10 миллионов евро на поиск и приобретение средств индивидуальной защиты и других средств, чтобы помочь в борьбе с COVID-19 в Ирландии и поддержать медицинских работников», - говорится в сообщении.



Как отмечается, первая крупная партия предметов медицинского назначения прибыла в аэропорт Дублина вчера.



Ирландская лизинговая компания Avolon предложила один из своих самолетов министерству здравоохранения страны. Вчера она доставила большой груз, включая 40 аппаратов искусственной вентиляции легких.



По данным сайта Worldometer, в Ирландии зафиксировано 6074 случая заражения COVID-19, из них 25 человек излечились от болезни, а 235 - умерли.



Как сообщал Укринформ, ранее основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом.

