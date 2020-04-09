В Киевской области более полутысячи человек имеют подозрение на COVID-19

В Киевской области 533 человека подозревают на COVID-19, еще почти полторы тысячи человек имели контакты с больными. В связи с этим, ограничительные меры придется усиливать. Об этом во время брифинга заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.



"Подозрение на заражение имеют 533 человека, из 25 районов области обнаруживают в 17 районах", - сказал Василий Володин.



Он также добавил, что за 1448 людьми установлено медицинское наблюдение из-за контактов с больными.



"Видим цифры - почти полторы тысячи у нас есть контактных лиц. В связи с этим очевидно, что в ближайшее время ограничительные меры придется только усиливать", - отметил Василий Володин.

