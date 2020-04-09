ГБР провело три следственных эксперимента по делам Майдана

В Киеве провели 3 следственных эксперимента в рамках расследования так называемых дел Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).



Так, вчера на улицах Институтской и Майдане Независимости в Киеве состоялись 3 следственных эксперимента в уголовном производстве по факту организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста в 2014 году.



"Во время следственных действий ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, применяющих в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства во время событий, которые происходили в центре Киева в период с 18 по 20 февраля 2014 года", - рассказали в ГБР.



Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

