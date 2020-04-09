Меркель увидела "проблеск надежды" в ситуации с коронавирусом в Германии

Немецкий канцлер Ангела Меркель в ситуации с коронавирусом в Германии увидела "проблеск надежды". Об этом она заявила на видеоконференции руководителей фракции правящего блока ХДС/ХСС, передает DW.



Как заявила Меркель, карантинные меры в Германии начали приводить к сглаживанию кривой роста числа зараженных, в связи с чем появился "проблеск надежды". Она также подчеркнула, что немецкому правительству пока удается не допустить перегрузки системы здравоохранения.



Положительную динамику подтвердил и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.



"Рост числа новых зарегистрированных случаев инфицирования смягчается, мы видим, что он - линейный скорее, чем динамический, экспоненциальный, свидетелями чего мы были в середине марта", - отметил он.

