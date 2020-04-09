За три месяца 2020 года сгорело столько же травы и леса, как за весь 2018 год

С начала года огнем было охвачено 180 млн. кв. метров полей и леса – это площадь большого микрорайона с населением в 80 тысяч человек. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в экосистеме возникло более 15,5 тысяч возгораний. Смог от пожарищ разносится на десятки километров, уровень загрязнения воздуха делает его опасным для здоровья людей, сообщает телеканал «Интер». Пожаров стало гораздо больше – за три месяца этого года огнем уничтожено почти такое же количество лесов и травы, как за весь 2018 год, отмечают в ГСЧС.



Многие киевляне жалуются: уже несколько дней нечем дышать. Смог над Киевом – из-за пожара в Чернобыльской зоне. В огне было более 100 гектаров леса. Лес и траву тушат 90 пожарных машин. В период распространения огня в зоне отчуждения в 20 раз вырос уровень радиации.



Такая ситуация и в других регионах. Пожары на полях, в лесах, на торфяниках возникают из-за человеческой безответственности. Во Львовской области из-за поджога сухой травы огонь перешел на деревья, загорелся газопровод. В Черниговской области огонь повредил 9 домов. В Закарпатской области огонь едва не уничтожил долину нарциссов. В Киевской области пенсионерка подожгла лес, чтобы отогнать лису, которая ворует у неё кур. В лесу возник пожар, который уничтожил гектар травы и 40 деревьев.



За поджог – штраф от 100 тысяч гривен или 3 года в тюрьме



За уничтожение или повреждение леса виновника могут оштрафовать на сумму от 85 тысяч гривен – в зависимости от масштаба возгорания. За сжигание листьев или веток – сумма взыскания примерно та же. А если поджог нанес кому-то ущерб, например, был поврежден дом, то наступает уголовная ответственность.



«Это может быть наказание как в виде штрафа, так и в виде исправительных работ до 2 лет, или даже лишение свободы до 3 лет, – рассказал адвокат Юрий Билоус в интервью программе «Утро с Интером с 7.00 до 10.00». – Если нарушение правил пожарной безопасности привело к пожару и смерти человека или нанесению имущественного вреда в особо крупных размерах, за это предусмотрена уголовная ответственность – от 3 до 8 лет лишения свободы».



Кроме того, сегодня правоохранители могут оштрафовать за нарушение правил карантина – от 17 до 34 тысяч гривен. «Запрещено разводить огонь не только в лесных и парковых зонах, а и в дворах жилых домов, на детских площадках, и тем более на балконах», – отметили в пресс-службе Департамента патрульной полиции.



15 миллионов долларов и 15 лет тюрьмы



В других странах наказание за поджог травы и леса гораздо жестче. В США 15-летнего подростка обязали заплатить 36 млн. долларов штрафа за то, что он бросил петарду в траву. Пожар тушили три месяца.



Во Франции двое 16-летних подростков выйдут на свободу, когда им исполнится по 32 года. Они умышленно подожгли траву, возник пожар на площади 150 гектаров.



В период пандемии коронавируса дым усложняет протекание болезни



В период распространения вируса COVID-19 пожары несут дополнительную угрозу. В условиях самоизоляции медики советуют как можно чаще проветривать помещения. Однако в связи с задымленностью воздуха от пожаров, тысячи людей не могут этого делать. Врачи отмечают: дым раздражает дыхательную систему, в организм вместе с ним попадает огромное количество вредных веществ. Все это может привести к тяжелому протеканию заболевания.



Не нарушать правила и сообщать полиции о нарушителях



В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям назвали шесть «категорически нельзя»: устраивать свалки и сжигать отходы, разводить костры в лесу и лесополосах, сжигать, курить, оставлять непогашенные спички и окурки в лесу, оставлять в лесах пропитанные бензином или маслом тряпки, сжигать стерню на полях и разрешать детям играться с спичками и зажигалками.



Спасатели, чиновники и правоохранители призывают украинцев вызывать полицию, если видите, как кто-то разводит огонь на природе. Так можно сохранить окружающую среду и свое здоровья.

