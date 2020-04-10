Sony показала джойстик для PS5

Сенсация! Шок! Джойстик для PlayStation больше не называется DualShock! Так назывались контроллеры для консоли Sony последние 20 лет, но с небольшим перерывом на Sixaxis, который все равно потом переименовали. Свое название он получил за два вибромотора, управляемые ПО приставки, которые давали обратную связь на руки игрока. Но в пятом поколении Sony решила придумать что-то новое, более деликатное.



Теперь контроллер величают DualSense и по задумке инженеров игрока должно не просто трясти от прохождения игр от From Software. Пользователь будет «тонко чувствовать» происходящее в игре, дополняя визуальные впечатления тактильной синестезией. На смену грубым, вульгарным вибромоторам пришли более деликатные генераторы вибраций, которые, например, позволят игроку чувствовать покрытие дороги в автосимуляторах. Впрочем, это пока что фразы из пресс-релиза, никому из журналистов подержать новый контроллер в руках пока не давали.



С джойстика исчезла кнопка Share, на ее месте теперь кнопка Create, которая делает примерно то же самое. Что именно будет «создавать» игрок, Sony пока не говорит. Оно и понятно, пришлось бы показывать интерфейс нового поколения.



Еще одно важное нововведение — система микрофонов. Теперь голосовой чат с джойстика консоли будет звучать не хуже первой записи голоса Томасом Эдисоном 1877 года, хотя, вероятно, разработчики найдут применение новой системе микрофонов в играх.



Спорным, безусловно, получился внешний вид контроллера. Чахнущие на самоизоляции пользователи начали шутить по поводу вдохновений для дизайнеров Sony. Впрочем, такого отторжения как «банан», который Sony собиралась выпустить вместе с PS3, DualSense не вызвал.







