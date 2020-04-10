Роберт Де Ниро чаще других актеров играл «плохих парней»
Роберт Де Ниро возглавил список актеров с наибольшим количеством злодейских ролей, пишет The Independent.
В его фильмографии 19 злодеев, среди которых молодой Дон Корлеоне во второй части «Крестного отца» (за нее Де Ниро получил «Оскар»), Нил МакКоли в «Схватке», Луис Гара в картине Квентина Тарантино «Джеки Браун» и Джимми Конвей в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни».
На второй позиции рейтинга Петер Стормаре, известный по своим ролям в «Фарго», «Большом Лебовски», «Побеге» и во второй части «Плохих парней».
Также в список попали Гэри Олдман, Кристофер Уокен и Сэмюэл Л. Джексон.
Полный список:
Роберт де Ниро — 19;
Петер Стормаре — 17;
Рон Перлман — 16;
Тим Карри — 15;
Джеймс Вудс — 15;
Винни Джонс — 14;
Гэри Олдман — 14;
Кристофер Уокен — 14;
Малколм Макдауэлл — 14;
Сэмюэл Л. Джексон — 13.
Роберт Де Ниро — обладатель двух премий «Оскар», «Золотого глобуса» и «Золотого льва» за вклад в развитие кинематографа.
В 2019 году вышел фильм Мартина Скорсезе «Ирландец», где Роберт Де Ниро сыграл одну из главных ролей.