Роберт Де Ниро чаще других актеров играл «плохих парней»

Роберт Де Ниро возглавил список актеров с наибольшим количеством злодейских ролей, пишет The Independent.



В его фильмографии 19 злодеев, среди которых молодой Дон Корлеоне во второй части «Крестного отца» (за нее Де Ниро получил «Оскар»), Нил МакКоли в «Схватке», Луис Гара в картине Квентина Тарантино «Джеки Браун» и Джимми Конвей в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни».









На второй позиции рейтинга Петер Стормаре, известный по своим ролям в «Фарго», «Большом Лебовски», «Побеге» и во второй части «Плохих парней».









Также в список попали Гэри Олдман, Кристофер Уокен и Сэмюэл Л. Джексон.

Полный список:



Роберт де Ниро — 19;



Петер Стормаре — 17;



Рон Перлман — 16;



Тим Карри — 15;



Джеймс Вудс — 15;



Винни Джонс — 14;



Гэри Олдман — 14;









Кристофер Уокен — 14;



Малколм Макдауэлл — 14;



Сэмюэл Л. Джексон — 13.



Роберт Де Ниро — обладатель двух премий «Оскар», «Золотого глобуса» и «Золотого льва» за вклад в развитие кинематографа.



В 2019 году вышел фильм Мартина Скорсезе «Ирландец», где Роберт Де Ниро сыграл одну из главных ролей.

