Генетики объяснили, почему коронавирус так легко убивает итальянцев

Исследование показало: вследствие особенностей генома вирус взаимодействует с клетками итальянцев не так, как с клетками жителей других стран. Оказалось, тяжесть симптомов и скорость распространения в популяции связаны с преобладанием или отсутствием определенных версий гена ACE2 у людей. Ученые выявили три вариации в гене ACE2, которые достаточно часто встречаются среди итальянцев и у других европейских народов, но почти отсутствуют у жителей Азии. Данные версии гена меняют характер взаимодействий вируса с клетками, влияют на скорость его распространения и уровень смертности.



Известно, что коронавирус попадает в клетки альвеол легких, используя молекулы белка ACE2. Ген, кодирующий данный белок, имеет несколько вариаций, которые значительно меняют структуру ACE2 и механизм соединения вируса с белковым выростом, используемым для проникновения в клетки. Был проведен анализ 7000 геномов жителей Италии для исследования описанных особенностей.



Всего было выделено три наиболее часто встречающихся варианта этого гена, а также три десятка более редких версий ACE2. Выяснилось: у итальянцев одна из часто встречающихся вариаций (p.Asn720Asp), а также три редкие мутации взаимодействовали с коронавирусом не так, как это делали вариации ACE2, характерные для жителей Азии. И это может объяснить, почему в Италии смертность так высока, даже среди людей не из группы риска.

