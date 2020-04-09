Какую люльку выбрать для фасадных работ

Выполнение любых ремонтных работ на фасаде здания требует применения профессиональной строительной техники. Так как высотные работы отличаются повышенным травматизмом, лучше основательно подготовиться и выбрать качественную технику для безопасности персонала.

Эта статья для тех, кто собирается приобрести или арендовать люльку для фасадных работ. При выборе строительного оборудование необходимо учесть несколько нюансов.



На что обращать внимание при выборе строительной люльки?

Для ответа на этот вопрос мы обратились в компанию “Симакс Украина”. Они уже длительное время сотрудничают с застройщиками Киева и отлично ориентируются в их предпочтениях. Основные критерии для выбора строительного подъемника:

Высота проведения ремонтных работ. Некоторые модели люлек имеют ограничения по высоте. Не даром наиболее популярная в Украине строительная люлька ZLP 630 . Ее можно эксплуатировать на высоте до 150 м. Грузоподъемность агрегата. Люлька должна иметь возможность поднять несколько человек, оборудование и строительные материалы. Безопасность. Важно обратить внимание, насколько предусмотрена безопасность мастеров во время выполнения работ и движения корзины подъемника вдоль фасада. Простота в обслуживании и доступность. Это немаловажный аспект при выборе любого строительного оборудования. Оно должно выдерживать немалые непрерывные нагрузки, а в случае поломки важно иметь возможность быстро достать недостающие детали. Доступная цена. Еще один критерий, о котором нельзя забыть. Чем выше цена оборудования, тем ниже конечная прибыль, получаемая с объекта.

Всем этим критериям соответствует строительная люлька модели ZLP 630. Так как эта модель подвесного подъемника наиболее распространена на строительном рынке Украины, к ней легко найти запасные части. А сама модель пользуется популярностью благодаря надежности и доступной цене.

Характеристики люльки ZLP 630

Максимальная грузоподъемность 630 кг. Скорость подъема 10 м/мин. Габариты корзины, ДхШ - 600х69 см. Безопасность люльки: ограждение 112 см, антискользящее покрытие.