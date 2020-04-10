В Горловке под обстрелом с беспилотника погибла 26-летняя девушка

В ДНР заявили о гибели под обстрелом 26-летней девушки и ранении 60-летнего мужчины в Горловке. Беспилотник сбросил мины на поселок Широкая Балка. От полученных ранений девушка умерла по дороге в больницу.



Об этом сообщил в своем телеграм-канале "глава администрации" Горловки Иван Приходько,



"Пос. Широкая балка. Обстрел. Погибла Молодая девушка Мирослава В, 14.02.1994. Беспилотник сбросил мины по адресу: ул. Плотинная, 166. Девушка умерла по дороге в больницу. И ранен Михаил А 02.06.60. МВТ, осколочное ранение шеи, грудной клетки, ушной раковины слева. Сейчас он в операционной", - написал Приходько в соцсети.

